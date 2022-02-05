مباحث الأموال العامة تضبط جرائم نصب واحتيال وعملة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة قائمة على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وإتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية فى مجالات مختلفة –على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من راغبى الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف وضبط المذكورة ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب آلى وهاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع") بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقان "يحملان جنسية إحدى الدول" - أحدهما مقيم بدولته والثانى مقيم بدائرة قسم شرطة شلاتين بمحافظة البحرالأحمر) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من الدولة المقيم بها أحدهما إلى داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المقيم داخل البلاد وضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما غير المشروع") بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً "الدرون" مقابل مبلغ مالى كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبإرشاده ضُبط بمسكنه (عدد 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها عدد 6 طائرات بكاميرا وعدد 14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها) وجميعها مُهربة من الخارج، بمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية).. حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتبين أنه قام بإعداد غرفة سرية بمسكنه وإتخاذها كورشة لإصلاح تلك الطائرات، وقد تم إستهدافها وضبط بداخلها (عدد 4 طائرات درون مُزودة بكاميرات- 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما فى إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما- العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آلياً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمناقشة المتهمان أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات (كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة) ورشة لإصلاح تلك الطائرات إضافةً إلى قيامه ببيعها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمكتبه المشار إليه، وضُبط بحوزته (طائرة "درون"- عدد 13 طائرة "درون" معدة للإصلاح- عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من خمسة أشخاص بسوهاج.. بقيام (مدير إحدى المدارس بسوهاج) .. بتحصيل مبالغ مالية منهم قيمة مصروفات دراسية لأبنائهم والتحصل عليها لنفسه بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بإستغلال موقعه الوظيفى على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة) بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع متعاقدة مع الشركة الشاكية بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله كونه سائق بالجمعية المشار إليها بنقل كمية قدرها 60 طن سكر بإحدى السيارات من مصنع السكر إلى مخازن الشركة ،حيث قام بالإستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام

( 6 أشخاص "أربعة منهم يحملون جنسيات أجنبية" ، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحـــتيال علــى المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى من خلال قيام أربعة من المتهمين بإيهام ضحاياهم بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة ولايستطيعون العودة بها إلى بلادهم ، وأنهم يرغبون فى إستثمارها داخل البلاد وحين يقوم المجنى عليه بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالى يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية كبيرة لتسهيل إرسال تلك الشحنات التى تحوى تلك الأموال إليه، حيث يقوم باقى أفراد التشكيل من المصريين بفتح حسابات بالبنوك المصرية وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنها محملة بــ" صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى – برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة) كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.