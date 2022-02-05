كوريا الجنوبية: 53.8% عدد متلقى الجرعات المنشطة من لقاح كورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية، أن عدد من تلقوا الجرعات المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 27.59 مليون شخص أو 53.8% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إلى أنه تم تطعيم 44.05 مليون شخص أو 86% من مجمل السكان بالكامل حتى الآن.

فيما قررت الحكومة الكورية الجنوبية، تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين، لاحتواء سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).