قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدة زيارات لمعرض الكتاب الدولى

كتب زكى القاضي

إيماناً من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع المصرى، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الفاعليات المميزة خلال شهر يناير 2022 من خلال تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية.

تم تنفيذ زيارة لممثلى جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق3 يوليو، فضلاً عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة لفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط لمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة.

وفى سياق متصل نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة من جامعة عين شمس إلى مستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لزيارة مصابي العمليات الحربية، وذلك تقديراً لما قدمه مصابي العمليات الحربية من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى ورفع الروح المعنوية لهم.

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع داخل المجتمع الجامعى، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد 12 زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديرى التربية العسكرية.

وفى إطار تطوير منظومة التربية العسكرية لطلبة المدارس والجامعات والنهوض بالإنضباط الذاتى لديهم تم تطوير المحتوى الدراسى وطرق التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمى والمعرفى للطلبه من خلال تدريس موضوعات عن التحديات و التهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى و الشائعات و الحروب الغير نمطية و دور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والإفتتاحات الرئاسية المستمرة .

كما حرصت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على إنشاء وإطلاق موقع إلكترونى رسمى لها على الإنترنت بعنوان ( /http://www.pdforces.com.eg ) ، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين وللفئات العمرية المستهدفة ولعرض كافة الخدمات المقدمة والأنشطة المختلفة التى تقوم بها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

تأتى تلك الفاعليات فى إطار جهود القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى وتنمية روح الولاء و الانتماء لدى الجيل الجديد ليكون قادر على مجابهة التحديات الثقافية و الفكرية.