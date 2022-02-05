قائمة مشروعات تطوير ميناء العين السخنة باستثمارات 20 مليار جنيه.. تعرف عليها

كتب مدحت عادل

يشهد ميناء العين السخنة ، أعمال تطوير لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر، بتكلفة استثمارية قيمتها 20 مليار جنيه، وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" أبرز الأعمال التى يتم تنفيذها حاليًا، وفقا لما يلى:

- تنفيذ 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة.

- 18 كم أرصفة بحرية جديدة بغاطس 18 مترًا.

- إنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2).

- مناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2).

- شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة بمرسى مطروح.

- طريق شريانى بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء.

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م.

- يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوى محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.

وبالتوازى مع هذه الأعمال تشهد الميناء معدلات مرتفعة فى الأداء فضلاً عن حركة التداول والأعمال على الأرصفة المستمر نشاطها بشكل ملحوظ، حيث استقبلت الميناء أول سفينة رورو فى أواخر ديسمبر الماضى بحمولة 617 سيارة، وهى أول سفينة من نوعها تدخل ميناء السخنة.