اليوم السابع
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قائمة مشروعات تطوير ميناء العين السخنة باستثمارات 20 مليار جنيه.. تعرف عليها

السبت، 05 فبراير 2022 04:00 ص
قائمة مشروعات تطوير ميناء العين السخنة باستثمارات 20 مليار جنيه.. تعرف عليها ميناء العين السخنة
كتب مدحت عادل

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يشهد ميناء العين السخنة، أعمال تطوير لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر، بتكلفة استثمارية قيمتها 20 مليار جنيه، وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" أبرز الأعمال التى يتم تنفيذها حاليًا، وفقا لما يلى: 
 
- تنفيذ 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة.
 
- 18 كم أرصفة بحرية جديدة بغاطس 18 مترًا. 
 
- إنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2). 
 
- مناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2). 
 
- شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة بمرسى مطروح.
 
- طريق شريانى بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء.
 
- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م.
 
- يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوى محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.
 
وبالتوازى مع هذه الأعمال تشهد الميناء معدلات مرتفعة فى الأداء فضلاً عن حركة التداول والأعمال على الأرصفة المستمر نشاطها بشكل ملحوظ، حيث استقبلت الميناء أول سفينة رورو فى أواخر ديسمبر الماضى بحمولة 617 سيارة، وهى أول سفينة من نوعها تدخل ميناء السخنة.
 
وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يساهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافى المميز فى صناعات الطاقة النظيفة وهو ماتشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة فى تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

 


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الاقتصاد

ميناء العين السخنة

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