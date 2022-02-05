فرق طبية تجوب مراكز ومدن كفر الشيخ لتطعيم الأهالى ضد كورونا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، فرق من الطب الوقائي والتثقيف الصحي والرائدات الريفيات والإعلام بمديرية الشؤون الصحية تجوب أنحاء المحافظة للمنازل، للتوعية والتثقيف الصحي بأهمية تلقى تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لجميع الفئات العمرية فيما فوق 12 سنة ،وإختيار التطعيم المناسب لكل فرد حسب حالته الصحية إلى جانب تلقي التطعيم فى نفس الوقت ،ضمانا لوصول التطعيم لكل فرد داخل محافظة كفرالشيخ بسهولة ودون مشقة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملات والقوافل تطوف مدن المحافظة لتطعسيم أهالي المحافظة ضد فيروس كورونا، ويتم ترك حرية اختيار تنوع التطعيم للمواطن، ونستهدف كل أفراد الأسرة من عمر 12 سنة حتى كبار السن من السيدات والرجال.

وأضافت سلام، تستمر الحملات والقوافل لمدة 10 أيام كاملة، لتغطي أنحاء ومن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يشدد على متابعة الحملات والقوافل لتصل لكل المنازل ولأكبر عدد من المواطنين.