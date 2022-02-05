غيوم ورياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة في بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد لرصد حالة الطقس والأحوال المناخية والأنشطة التي يمارسها الأهالي والمواطنين.

شهدت محافظة بورسعيد، غيوم في السماء واختفاء لقرص الشمس بسبب السحب الكثيفة وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

كما شهدت المحافظة هبوب للرياح الباردة، مما تسبب في عزوف عدد من الصيادين عن ممارسة حرفتهم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، واستمرت حركة الملاحة بشكل طبيعي في قناة السويس.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن في الطقس بداية من الغد، وسيسود تحسن كامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة على شمال البلاد وترتفع درجات الحرارة تدريجيا علي كافة الأنحاء.

جاء ذلك بعد أن شهدت العديد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد تساقط حبات البرد على اثر حالة جوية متكونة علي سطح البحر المتوسط.



محافظة بورسعيد وطقس بارد



غيوم في سماء بورسعيد اليوم السبت



شوارع بورسعيد اليوم السبت



سماء بورسعيد اليوم