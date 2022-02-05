اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 11:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا قطع المياه عن قريتى بجيرم وقويسنا البلد لأعمال غسيل الشبكات وصيانة بالمحطة

السبت، 05 فبراير 2022 11:11 م
غدًا قطع المياه عن قريتى بجيرم وقويسنا البلد لأعمال غسيل الشبكات وصيانة بالمحطة انقطاع مياه الشرب
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لانه تم تقديم يوم الغسيل استثنائيًا لعملية مياة قويسنا البلد بمركز بقويسنا ليكون الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦ بدلا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ نظرا لأعمال صيانة وتركيبات بمحطة رفع بجيرم مما يستلزم قطع المياه بقريتى بجيرم وقويسنا البلد.
 
 حيث سيتم قطع المياه من الساعه 8 صباحًا وحتي الساعة ٢ ظهراً من نفس اليوم لاعمال غسيل بالشبكة و لاعمال صيانة وتركيبات بمحطة رفع بجيرم .
 
وتهيب الشركة  المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مياة المنوفية

مركز قويسنا

غسيل الشبكات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة