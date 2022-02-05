غدًا قطع المياه عن قريتى بجيرم وقويسنا البلد لأعمال غسيل الشبكات وصيانة بالمحطة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لانه تم تقديم يوم الغسيل استثنائيًا لعملية مياة قويسنا البلد بمركز بقويسنا ليكون الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦ بدلا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ نظرا لأعمال صيانة وتركيبات بمحطة رفع بجيرم مما يستلزم قطع المياه بقريتى بجيرم وقويسنا البلد.

حيث سيتم قطع المياه من الساعه 8 صباحًا وحتي الساعة ٢ ظهراً من نفس اليوم لاعمال غسيل بالشبكة و لاعمال صيانة وتركيبات بمحطة رفع بجيرم .

وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.