غدا قطع المياه عن قرية شطورة بسوهاج لمدة 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن قرية شطوره بمركز طهطا بسوهاج وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الاحد الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٢ حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ولمدة ٦ ساعات للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطوره السطحية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعادة ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الأعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا للمواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.