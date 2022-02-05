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عملية حفر الأمتار الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان تجرى بطرق يدوية

السبت، 05 فبراير 2022 12:24 ص
عملية حفر الأمتار الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان تجرى بطرق يدوية الطفل ريان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عملية حفر الأمتار الأخيرة لإخراج الطفل ريان الآن تجري بطرق يدوية، موضحة أن عدد الأمتار المتبقي للوصول إلى الطفل ريان غير معروف حتى الآن، وأن فرق من الإسعاف بصدد تجهيز معداتها الطبية الآن.

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربي، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال فى وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوى لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

 

 

 

 


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