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"طب حلوان" تطلق غدا مشروع مسح صحى لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال

السبت، 05 فبراير 2022 02:00 ص
"طب حلوان" تطلق غدا مشروع مسح صحى لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستعد كلية الطب جامعة حلوان لإطلاق مشروع المسح الصحى على أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال قبل سن المدرسة، وذلك خلال أجازة نصف العام الدراسي داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، وهو مشروع ممول من صندوق البحث العلمي بجامعة حلوان، يستهدف اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا عند الأطفال من أبناء العاملين بالجامعة من عمر 2 إلى 6 سنوات، لضمان صحة أفضل لأطفالنا في هذه المرحلة العمرية الهامة، حيث يوفر المشروع الكشف الطبي وعمل تحليل صورة دم وعمل توعية للتغذية الصحية للأطفال.

وتقدم الكلية المشروع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور حنان مينا فؤاد مدرس طب الأطفال كلية الطب جامعة حلوان ومدير المشروع.
   
يهدف المشروع إلى الاكتشاف المبكر وتقديم خدمة التشخيص والعلاج المجانى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (2-6) أعوام، حيث توفر جامعة حلوان كافة المستلزمات الطبية المستخدمة فى أعمال المسح الصحى لعلاج جميع الحالات الإيجابية من سوء التغذية.
 
ويسعى مشروع المسح الصحي الذي تقدمه كلية الطب جامعة حلوان إلى المساعدة فى رفع الوعى الصحى فى مجال التغذية لدى الأمهات والآباء من خلال إجراء الكشف والمتابعة المستمرة للحالات المصابة بأمراض سوء التغذية، في ظل تمويل للمشروع من جانب "جامعة حلوان".
 
ويتم متابعة حملة مشروع المسح الصحي لسوء التغذية والأنيميا بشكل منتظم للعمل على إزالة أي صعوبات في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وتخصص الحملة لأبناء العاملين بالجامعة من 2 : 6 سنوات وعلى الراغبين في المشاركة بالحملة والاستفادة من خدماتها الحضور أيام الأحد الموافق 6/2/2022 وكذلك يوم الخميس 10 فبراير 2022 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهراً بمقر العيادة الطبية مبنى 9 بالمدن الجامعية مع إحضار صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل.

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