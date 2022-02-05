ضبط 50 قطعة سلاح و150 قضية مخدرات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 50 قطعة سلاح نارى، 150 قضية مخدرات وتنفيذ 54287 حكما قضائيا متنوعا.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21583) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها(4703) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(227) مخالفة السير بدون تراخيص، و (50) مخالفة شروط التراخيص، و(34)مخالفة موقف عشوائى.

وفى إطار الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.. فقد قام قطاع الخدمات الطبية بإيفاد عدد من ضباط وضابطات القطاع لزيارة مستشفيات الشرطة المختلفة، حيث قاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية وإلتقاط الصور التذكارية مع المترددين والمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفيات الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابى ومعنوى فعال فى نفوس المرضى، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من المستشفى المركزى بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وآخر بالساعد الأيسر، وبسؤال "الـمُصاب وخاله" قررا أنه حال سير المصاب بمركبة “التوك توك” قيادته بالمنطقة محل سكنه إستوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء السير قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار، وفـى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة الـمُصاب متأثراً بإصابته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما , وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقررا بإتفاقهما على سرقة إحدى مركبات "التوك توك" بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وعقب إرتكابهما الواقعة إستعانا بشقيق أحدهما لبيع المركبة "أمكن ضبطه" وأقر بقيامه ببيع مركبة "التوك توك" وأرشد عنها لدى عميلين "سيئ النيه" ، أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المركبة من متحصلات واقعة سرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين" مصاب بجرح طعنى) .

بالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بالمركبة "توك توك" بأحد الشوارع بدائرة القسم إستوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم وحال سيرهما قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليه وإستولى منه على مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم ) ..عقب تقنين الإجراءات وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .. فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإستغاثة سيدة"مسنة" لإحتجازها داخل شقتها نتيجة سقوطها وعدم قدرتها على الحركة0

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة وتبين أنها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) ، وأفادت بأنه أثناء تواجدها بمسكنها فؤجئت بسماع صوت إستغاثة من الشقة المجاورة لها التى تقطتنها (سيدة مسنة آخرى) ، وبالطرق على باب الشقه الصادر منه الإستغاثه أفادت السيدة بسقوطها خلف الباب وعدم قدرتها على الحركة وطلبت مساعدتها.

على الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنوا من دخول الشقة وتبين أن السيدة فى حالة إعياء، وقد تم إستدعاء أحد الأطباء لعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها.

ومن جانبها تقدمت المبلغة بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية لإنقاذ السيدة المذكورة.