ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة بينها 6 لمحطات الوقود بدمياط

أسفرت الحملات عن ضبط 37 محضر تموينى متنوع منها 6 محاضر ضد محطات الوقود لعدم قيد أرقام العداد السرى لطلمبات التعبئة لاعاقة الوقوف على حقيقة الأرصدة.

كما تم تحرير 12 محضر عدم اعلان عن الأسعار، 11محضر عدم حمل شهادة صحية، 5محضر تعبئة أغذية فى أوراق مطبوعة، محضر مخبز طباقة بدون ترخيص، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة.