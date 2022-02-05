ضبط جرائم تهرب ضريبي بقيمة 19 مليار جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" في ضبط (28639) قضية تموينية متنوعة، وغلق (22722) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (5532) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (29925) أرجيلة، وضبط عدد (230949) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (229816) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1133) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأثمرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (240متهم) ، وبحوزتهم (140 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 184قطعة سلاح أبيض)، وضبط (141) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (20843) حكم قضائى متنوع ، ضبط (1589) قضية متنوعة، وضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (20) متهم ، إرتكبوا عدد (9) حوادث، وفحص (9030) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (2) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (2266) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ - القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان –الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (1237) قطعة سلاح نارى أبرزها

(148بندقية آلية – 183بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح - سرقة - مخدرات - قتل".

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (4092) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3421) متهم .. أبرزهم الآتى ( 328 بندقية آلية – 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438خزينة) ، وكذا ضبط (6122 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية آلية - 10مسدس- 10 فرد محلى – 35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت

3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع، وضبط (43) تشكيل عصابى ، ضموا (131) متهم ، إرتكبوا (292) حادث، وضبط (557) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2188477) حكم قضائى متنوع ، بينها (8428) حكم جناية من بينها (7 أحكام بالإعدام – 498 حكم بالسجن المؤبد)، و(670176) حكم جزئى، و(115770) حكم مستأنف، و (1092983) حكم غرامة، و (301120) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6183) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6916) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10877,935 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (850,185 كيلو جرام)، وكمية من مخدر أمفيتامين وزنت (610 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (156,733 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب وزنت (100,33 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (74,72 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (23,278 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (9,145 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (3,422 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (994 جرام)، و(742,425 ألف قرص لعقار الكبتاجون ، 7,650 كيلو جرام)، و (295,543 ألف قرص – 1605 أمبول) لعقار الترامادول المخدر ، وأقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد (181,783 ألف قرص – 1477 أمبول – 14,480كيلو جرام، و (280 قرص سابوتكس)، و (200 طابع مخدر)، و (5 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (553) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (20) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (740٫000٫000) مليون جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (17) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (243) قضية أحداث، وضبط (29851) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (259) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (418) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1097) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (617) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (942) وحدة أبرزها (وحدة معالجة مركزية – وحدات تخزين خارجية – هواتف محمولة – أجهزة حاسب آلى – جهاز راوتر – جهاز لضغط وتجميع القنوات) ، وكذا (480) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (44127)"مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (860340) مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على عدد (905) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3886) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (17) منهم، فحص (3794) مركبة تبين مخالفة (158) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (20415) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1182) سائق منهم، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1940 سيارة – 214دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (80419) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط (60) قضية بإجمالى (70) متهم .. بمضبوطات وزنت (5 طن و 78 كيلو جرام).

وشنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (41145 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (766) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (73083 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (9,866,205 مليون جنيه).، وضبط (130) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (1843420لتر)، وضبط (379) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (147,067 طن – 18479عبوة – 279 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (70) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (33,32 طن– 468 عبوة – 1587قطعة) سلع مُدعمة متنوعة .

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (348710) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,093,084 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (8289) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (19,043,285,624) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (26,453,622) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (116) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الكسب غير المشروع - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة)..بقيمة إجمالية بلغت (518٫577٫561 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.