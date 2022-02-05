اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابي بحوزته كمية من البانجو والحشيش قبل ترويجها في شبين القناطر

السبت، 05 فبراير 2022 09:08 م
ضبط تشكيل عصابي بحوزته كمية من البانجو والحشيش قبل ترويجها في شبين القناطر مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 3 عاطلين، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامهم بعدد من القضايا، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من البانجو والحشيش المخدرين، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط البحث الجنائي بالمركز بقيام تشكيل عصابي بالإتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي لترويج المخدرات.
 
جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وتشكل فريق أمني وتمكن من ضبط "خ م ع"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية خطف، و"م ع أ"، 34 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"م م ع"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهم كيلو من نبات البانجو المخدر، و100 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.
 
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

البانجو

الحشيش

شبين القناطر

تشكيل عصابى

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