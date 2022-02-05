اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 01:59 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة و850 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

السبت، 05 فبراير 2022 12:59 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة و850 مخالفة مرورية بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية "2 طبنجات، و3 فرد خرطوش"، وضبط 590 جرام حشيش، و220 جرام هيروين، و850 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 36 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 850 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 490 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية مستأنفة.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شهادات صحية

حبس مستأنف

مخالفات مرورية

مخالفات متنوعة

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