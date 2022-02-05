اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسي مع قادة وزعماء الدول المشاركة فى دورة الألعاب ببكين

السبت، 05 فبراير 2022 01:30 م
صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسي مع قادة وزعماء الدول المشاركة فى دورة الألعاب ببكين صورة تذكارية لزعماء الدول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقط المشاركون فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين، صورة تذكارية، جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء ورؤساء وقادة الدول المشاركة في الحفل.
 
زعماء الدول
زعماء الدول
 
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
 
وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. 
 
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".
 
وأجري الرئيس السيسي، محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

السيسي

الرئيس السيسي

زيارة السيسي للصين

قمة بين السيسي ورئيس الصين

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمة مصرية- صينية فى بكين.. الرئيس السيسي و"شين جين بينج" يبحثان تعزيز التعاون فى البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية وتصنيع لقاحات كورونا والتقنيات الصناعية وجذب الاستثمارات

السبت، 05 فبراير 2022 10:42 ص

مأدبة غداء رئيس الصين تجمع الرئيس السيسي وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحدة

السبت، 05 فبراير 2022 10:22 ص

مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الصيني فى بكين لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

السبت، 05 فبراير 2022 10:11 ص

الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة فى بكين مع نظيره الصيني شي جين بينج

السبت، 05 فبراير 2022 10:01 ص

الرئيس السيسى يشارك فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.. صور

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة