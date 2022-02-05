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شينخوا تبرز لقاء الرئيسين شى جين بينج والسيسى: اتفقا على تعزيز التعاون

السبت، 05 فبراير 2022 04:00 م
شينخوا تبرز لقاء الرئيسين شى جين بينج والسيسى: اتفقا على تعزيز التعاون لقاء الرئيسين السيسى وشى جين بينج
كتبت رباب فتحى

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أبرزت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج ، اليوم السبت ، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بكين ، وقالت إنه دعا إلى بذل جهود مشتركة لبناء مجتمع صيني مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.

السيسى وشى جين بينج
السيسى وشى جين بينج

 

وقال شي إن الصين ومصر عززتا الثقة السياسية المتبادلة وحققتا نتائج مثمرة في التعاون العملي مع إبراز المعركة المشتركة ضد جائحة كوفيد -19.

 

وأوضح شي أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر أصبحت نموذجا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والأفريقية والنامية.

 

وشدد شي على أنه يتعين على الجانبين تعميق التعاون متبادل المنفعة ومواصلة التوفيق بين مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030 ، وكذلك تطوير المشاريع مثل تطوير ممر قناة السويس.

 

وفي إشارة إلى قيام الصين ومصر ببناء أول خط مشترك لإنتاج لقاح كورونا في القارة الأفريقية العام الماضي ، قال شي إنه يتعين على الجانبين مواصلة مكافحة الوباء بالتضامن معا.

 

وقال شي إن الصين مستعدة لمواصلة تقديم دعم اللقاحات لمصر ، وتوسيع التعاون في الإنتاج المشترك للقاحات ، ومساعدة مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات في إفريقيا ، والمساهمة بشكل مشترك في تعزيز إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

 

وقال شي إنه يتعين على الصين ومصر أن تتكاتف أيضا لتولي زمام القيادة في التعاون الصيني العربي ، والتعاون الصيني الأفريقي ، وتسريع بناء المجتمع الصيني العربي ذي المستقبل المشترك للعصر الجديد ، وتعزيز التنمية والازدهار في أفريقيا.

 

وأعرب السيسي عن شكره للرئيس شي على دعوته لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

 

وفي إشارة إلى أن العلاقات بين مصر والصين لها تاريخ طويل وقوية ، قال السيسي إن مبادرة الحزام والطريق عززت بقوة التنمية الاقتصادية في مصر ، وأن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة بنشاط في المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

وقال السيسي إن الشعب المصري يتطلع إلى زيارة الرئيس شي لمصر بعد الوباء.

 

 


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