شكوى من عدم اكتمال الصرف الصحى بقرية منشأة راغب بالشرقية.. والمحافظة ترد

أرسل القارئ عبدالرازق محيسن عبدالله أبوزيد قرية منشأة راغب مركز الحسينية محافظة الشرقية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب سوء حال الصرف الصحى وطفحه في الشوارع بسبب عدم اكتماله، وتباطؤ المقاول في العمل، مما تسبب في انتشار الرائحة الكريهة والحشرات، قائلا: "من 14 شهر لا عارفين نمشي فى الشوارع ولا عارفين نشرب مياه، الوضع مستفز لابد من إصلاح هذا الصرف ورفع المعاناة عن الأهالى بسبب الخوف من انتشار الأمراض، جميع مداخل ومخارج القرية مغلقة تماما وكل مداخل البلد على عمق 5 أمتار، بحيرات من المياه تطفو علينا مياه المجاري والشرب مغرقة الشوارع بالإضافة لمياه الأمطار، لا سيارة إسعاف ولا مطافى تعرف تدخل تنقذ".
من جانبه، أفادت الدكتورة اسماء عبدالعظيم متحدث الإعلامي للمحافظة، أنه جاري فحص شكوى أهالي قرية منشأة راغب، موافتنا بالرد، مؤكدة أن القرية تتبع مركز الحسينية، الذي ينفذ فيه مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة تشمل محطات الصرف الصحي بكل القرى.
تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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