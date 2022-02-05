شكوى من عدم اكتمال الصرف الصحى بقرية منشأة راغب بالشرقية.. والمحافظة ترد

كتبت: شيماء حمدى- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ عبدالرازق محيسن عبدالله أبوزيد قرية منشأة راغب مركز الحسينية محافظة الشرقية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب سوء حال الصرف الصحى وطفحه في الشوارع بسبب عدم اكتماله، وتباطؤ المقاول في العمل، مما تسبب في انتشار الرائحة الكريهة والحشرات، قائلا: "من 14 شهر لا عارفين نمشي فى الشوارع ولا عارفين نشرب مياه، الوضع مستفز لابد من إصلاح هذا الصرف ورفع المعاناة عن الأهالى بسبب الخوف من انتشار الأمراض، جميع مداخل ومخارج القرية مغلقة تماما وكل مداخل البلد على عمق 5 أمتار، بحيرات من المياه تطفو علينا مياه المجاري والشرب مغرقة الشوارع بالإضافة لمياه الأمطار، لا سيارة إسعاف ولا مطافى تعرف تدخل تنقذ".