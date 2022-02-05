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شدت على أولادنا.. اعترافات أولياء أمور تعدوا على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية

السبت، 05 فبراير 2022 03:00 ص
شدت على أولادنا.. اعترافات أولياء أمور تعدوا على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف أولياء أمور في الدقهلية بتعديهم بالضرب على رئيسة لجنة أمام المدرسة أثناء اجراء امتحانات لتشددها على أبنائهم أثناء ملاحظتها للامتحانات.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

 

بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الامتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات "رئيسة اللجنة")، بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.

 

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (6) من المتهمين، والسيطرة على الموقف فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


امتحانات

امتحانات نصف العام

أولياء أمور

مدرسة

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