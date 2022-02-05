شباب وفتيات يحيون الزمن الجميل.. أول مركز فنون داخل نادى رياضي بقنا.. لايف

قنا: صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل أول مركز للفنون بنادي رياضي في قنا لتعليم الفتيات والشباب العزف على الآلات المختلفة.

قالت سمر طواب، مدربة بالمركز، إن هدف مركز الفنون هو تعليم الشباب العزف على الآلات الموسيقية المختلفة التي تم توفيرها من قبل متخصصين.

وأوضح سمر طواب، أن المركز سيشهد إقبال من الفتيات لاسيما فى ظل تواجده داخل نادي رياضي مع توفير كوادر للتدريب، لافتة أنه لا صعوبة في تعلم الفن ولا يتعارض من العادات والتقاليد.

وأشار محمد تكروني، مشرف فني، إلى أن المركز يعد الأول من نوعه داخل نادي رياضي بمحافظة قنا ويهدف إلى تعليم الشباب الفن وتفريغ الطاقات بدلا من إهدار الوقت.

وتابع تكروني، أن مركز الفنون سيستقبل الشباب من الجنسين داخل أروقة النادي باشتراكات رمزية بعد افتتاحه رسميا من قبل إدارة النادي برئاسة محمد أبو الوفا.