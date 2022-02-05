سوهاج تطلق مبادرة "علشان يكمل جمالها" لتجميل ورفع كفاءة المصالح الحكومية

سوهاج محمود مقبول

أطلقت محافظة سوهاج مبادرة "علشان يكمل جمالها"، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف إلى تأهيل واجهات ومداخل وأسوار كل المباني الحكومية في مختلف ربوع المحافظة.

تأتى المبادرة في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية أثناء فعاليات أسبوع الصعيد، وفي سبيل تحسين الهوية البصرية للمحافظة وصولاً إلى ظهورها بالشكل الحضاري الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وفي إطار مبادرة "علشان يكمل جمالها" برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينة.

يذكر أن محافظة سوهاج أطلقت قبل ذلك فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة ثاني الجولات الميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة إلى مركز ومدينة المنشاة، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".



مبادرة علشان يكمل جمالها بمحافظة سوهاج



مبادرة علشان يكمل جمالها بطما (3)



مبادرة علشان يكمل جمالها بطما (1)



مبادرة علشان يكمل جمالها بطما (4)



مبادرة علشان يكمل جمالها بطما (2)