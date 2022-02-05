سكان نيودلهي ومدن هندية يشعرون بهزات أرضية قوية عقب وقوع زلزال في أفغانستان

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شعر السكان في العاصمة الهندية نيودلهي وولاية "جامو وكشمير" ومدن هندية أخرى قريبة بهزات أرضية صباح اليوم /السبت/ عقب وقوع زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر في أفغانستان.

وأفاد المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل - في تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية - بأن الزلزال وقع في تمام الساعة (9:45) صباحا وكان مركزه المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان على عمق 181 كيلومترا. فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو وفيات أو أي اضرار مادية.

وغرد بعض سكان مدينة "نويدا" بولاية "أوتار براديش" الهندية بأن الأرض اهتزت لما لا يقل عن 20 ثانية. وكتب السكان في دلهي أيضا - عبر (تويتر) - أنهم شعروا بالهزة الأرضية.