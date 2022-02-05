سطوع للشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية.. لايف وصور

الإسكندرية: أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس بالمحافظة حيث تشهد استقرار وسطوع للشمس بعد طقس سيء دام لـ 48 ساعة.

وكانت قد اعلنت شركة الصرف الصحي عن رفع حالة الطوارئ حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساءا لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة.

وأكد نافع علي الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.



سطوع للشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية (1)



سطوع للشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية (2)



سطوع للشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية (3)



سطوع للشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية (4)