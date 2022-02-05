سر الـ19 يوما الأولى في حياة عريسي الزمالك.. كواليس مقتل 4 في منتصف الليل

كتب - أحمد عبد الهادى

19 يوماً مرت على عقد قران عريسي الزمالك قبل مصرعهما، في الجريمة التي شهدتها منطقة الزمالك أمس الجمعة، حيث تم عقد قران الزوج قاتل زوجته وشقيقته وزوجها، يوم 17 - 1- 2022 بدار مناسبات مسجد النصر بالمنصورة.

حسب رواية شهود العيان لتفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الزمالك أمس الجمعة، أكدوا ان الزوج البالغ من العمر 22 عاماً، من محافظة الدقهلية من المنصورة تحديداً، وزوجته ووالدة زوجته وشقيقته، وزوج شقيقته صاحب الشقه- حسب رواية الشهود، الذين أكدوا إن علاقة الزوج بزوجته هو كتب كتابهم فقط ولم يقام حفل الزفاف حتي الآن، موضحين أن العروسين كانو في مرحلة إعداد مسكن الزوجية.

أسماء الضحايا:-

"الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.