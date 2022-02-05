"سبوتنيك": لحظات ويتم إخراج الطفل المغربى ريان من البئر ولا جديد عن حالته

وكالات

أكد مصدر محلى مغربى لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية إنقاذ الطفل المغربى، العالق فى بئر عميقة بمنطقة شفشاون، وصلت إلى لحظاتها الأخيرة، وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "العملية فى لحظاتها الأخيرة وتم الوصول إلى أسفل المكان الذي يتواجد به الطفل ريان"، وأضاف المصدر: "لحظات ويتم إخراج الطفل ولا جديد عن حالته".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بانتهاء عملية الحفر اليدوى، ودخول فريق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان، مشيرة إلى وصول سيارة إسعاف تحمل والدي الطفل إلى موقع الحدث.

وأشار مسؤول مغربي، في وقت سابق، إلى أن عمليات الإنقاذ يشارك فيها جميع الجهات المعنية في المغرب بداية من مسؤولي عمليات الحفر وأطقم وزارة الصحة إضافة إلى قوات وفرق الإنقاذ، التي تعمل في عملية إنقاذ مستمرة منذ 5 أيام.

يذكر أن الطفل ريان سقط، سقط الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.