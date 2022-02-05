زوجة العم قاتلة الطفلة "ساندي" تكشف كواليس الجريمة: الغيرة السبب

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت زوجة عم الطفلة "ساندي" المتهمة بقتلها، والتخلص من جثتها داخل جوال، أمام منزل أسرة الضحية، بتفاصيل ارتكابها الجريمة، وقالت: إن خلافات أسرية بينها وبين والدة الطفلة، دفعتها لاتخاذ قرار بالانتقام منها وقتل ابنتها، فاستغلت لهو الطفلة واستدرجتها أعلى سطح المنزل ثم خنقتها وأخفت جثتها أعلى السطح.

وأضافت، أنه أفراد الأسرة فور اكتشافهم اختفاء الطفلة، بدأوا في البحث عنها، وكانت تشارك في البحث عنها لإبعاد الشبهة عن نفسها، وانتظرت حتى الليل، ثم وضعت الجثة داخل جوال، وألقته من أعلى سطح المنزل.

وذكرت المتهمة أمام رجال المباحث، أنها كانت تشعر بالغيرة من والدة الطفلة، ومن المجني عليها أيضا، مما دفعها لارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

وبدأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في فحص عددا من المشتبه بهم للتوصل لهوية الجاني، وفحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجاني مقرب من العائلة.

وكانت المفاجأة خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الضحية، أن إحدى الكاميرات رصدت إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل الأسرة، وهو ما دفع رجال المباحث لاستجواب المقيمين بالمنزل، حتى توصلت التحريات والتحقيقات إلى أن زوجة عم الطفلة المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

وقالت جدة الطفلة "ساندي": إن الطفلة تغيبت من أمام المنزل، وعندما اكتشفوا تغيبها بدأوا في البحث عنها لدى أقاربهم والجيران، إلا أن عملية البحث انتهت دون الوصول لمكانها.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا فجرا بالعثور على جوال ملقى أمام المنزل، وكانت الصدمة بالعثور داخله على جثة الطفلة، وذكرت أنها لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، فأبلغوا مركز الشرطة.