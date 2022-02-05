وأوضح الحساب الرسمي لمفوضية الاتحاد الإفريقى عبر موقع التغريدات المختصرة "تويتر" أن رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي سلم نظيره السنغالي رئاسة الاتحاد.



وكانت فعاليات القمة قد بدأت اليوم بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية تحت شعار "بناء المرونة في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشرى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".. فيما تعقد الجلسات على مدار اليوم وغدا، وتتناول تقريرا حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وأخر حول التقدم في استجابة الاتحاد لجائحة كورونا في إفريقيا والانتخابات.