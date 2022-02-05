اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 12:22 ص
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درجات الحرارة اليوم السبت 5/2/2022 فى مصر

السبت، 05 فبراير 2022 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم السبت 5/2/2022 فى مصر أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى -3.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى  17
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 16
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 العظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 14
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -3 والعظمى 7
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 17
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 21

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