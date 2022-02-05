خرج يكسب عيشه ويصرف على والدته وأخواته.. حصانه نزل الأرض رجع جثة هامدة.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع أسرة الشاب محمود أشرف محمد، 18 سنة، الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى، ابن منطقة عزبة السوق ببنها بمحافظة القليوبية، والذى لقى مصرعه إثر قيام شخص بالتعدى عليه بالضرب بشومة على رأسه خلال مشاجرة نشبت بينهم خلال قيام المجنى عليه "بالتبول" لحصرته الشديدة على جانب أرض ملك المتهم.

فى البداية قالت والدة الشاب "محمود"، إن "محمود" تولى مسؤولية المنزل والإنفاق على الأسرة بعد وفاة والده منذ ما يزيد عن 3 سنوات، خاصة وان شقيقه الأكبر يعانى من مرض "السرطان"، كما أن يقوم بتجهيز شقيقته للزواج، ويعول شقيقه الأصغر ومساعدة والدته المريضة، موضحة أن بعد وفاة والده كان يدرس بالدبلوم الثانوى الصناعى، وحول السنة الأخيرة له "منازل" حتى يتمكن من العمل والإنفاق على أسرته.

وأوضح، أنه خلال يوم الواقعة كان محمود يبيع الخضراوات بمنطقة منية السباع دائرة مركز شرطة بنها، وخلال عودته "حصرته المياه"، فانتظر لمكان خلاء لفك حصرته وبالفعل عندما وصل على جانب الطريق لقطعة أرض وقف و"تبول" على جانب الطريق فى الخفاء، إلا أن أصحاب الأرض سبوه بألفاظ نابية ونالوا من والدته فاعتذر لهم وانطلق بعربته الكارو.

وتابعت، أن المتهم وأشقاءه تحركوا خلف محمود وخلال سيره بالعربة الكارو قام المتهم بضربه بشومة على رأسه من الخلف أفقدته توازنه، وقام الآخرون بالتعدى عليه بالضرب حتى سقط مغشيا عليه وواصلوا عملية الضرب، إلى أن قام بعض الأهالى بنقل محمود لمستشفى بنها الجامعى ليلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وشهدت منطقة عزبة الزراعة دائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، مصرع شاب إثر إصابته بالضرب على رأسه خلال مشاجرة مع آخر، بسبب نزول حصان المجني عليه أرض زراعية ملك المتهم، إذ تشاجر الاثنان فقام المتهم بضرب المجني عليه بشومة على رأسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعي، وكذلك تحريات المباحث، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوف.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعي "محمود"، 18 عاما، وآخر يدعى "حاتم"، بسبب نزول حصان الأول في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فتعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بشومة، ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، موجهين التعازي لأسرة المجني عليه، ومطالبين بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.

الحزن على وجه والدة محمود



الشاب محمود الضحية



الضحية محمود أشرف