"حياة كريمة": بدء جلسات الحوار المجتمعي بمركز منوف فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

دشن اليوم فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية أولى جلسات الحوار المجتمعي بالوحدة المحلية بقرية الحامول ، بحضور المهندس محمد ربيع منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، الدكتورة أمل إسماعيل منسق مركز منوف ونائب رئيس المدينة لشؤن القري ورئيس الوحدة المحلية بالحامول، وبعض القيادات الشعبية وعمد ومشايخ القرى.

وأكد منسقي المبادرة الرئاسية أنه يتم تنظيم حوارات مجتمعية في جميع قرى المراكز المدرجة بالمرحلة الثانية، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة، وفق رؤية أبناء القرية، لتنفيذها على أكمل وجه.

وأضاف منسقي المبادرة أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة فى العديد من المجالات، والتى تشمل ، التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية، ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الرى من ترع، ومصارف، والتنمية الزراعية، والخدمات البيطرية ، مؤكدين أن لا يوجد فضل لأحد لإدراج المراكز ضمن المبادرة وأن ما يتم هو تنسيق تام بين أعضاء المؤسسة والقيادة السياسية .