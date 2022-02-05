حركة الطفل ريان محدودة وضعيفة.. والسلطات المغربية تواصل الجهود لإنقاذه

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حركة الطفل المغربي ريان في بئر المغرب محدودة وضعيفة، وفيما تواصل السلطات المعنية فى المغرب حاليا جهودها لإنقاذ الطفل ريان فى أقرب وقت ممكن.

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربي، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال فى وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوى لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.