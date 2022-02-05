"ثقافة أسوان" تنظم عروضا شعبية وعرائس لأطفال المالكى بالنوبة

أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فاعليات المسرح المتنقل بقرية المالكى بنصر النوبة والتى استمرت ثلاثة أيام متتالية لنشر الوعى الثقافى بالقرى الاكثر احتياجا وقرى حياة كريمة.

وتضمن اليوم الثالث محاضرة "دور الشباب فى التنمية والتطوع" ألقاها عادل عبد المنعم تحدث عن التطوع وأنع قيمه إيجابيه وشعور بالراحه والمحبة والرضا عن النفس والتعامل مع الاخرين وتقدير طاقاتهم الانسانية ومساعدة الناس خاصة في الظروف الصعبة والمواقف الحرجه، و تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملي، يتيح للشباب التعرف على ما يشوب نظام الخدمات في المجتمع، يتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع، و يوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصى، ويوفر للشباب فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع والمشاركة فى اتخاذ القرارات.

كما تم تنظيم ورشتى "رسم على الوجه للاطفال، عرائس جوانتى" بقماش الجوخ للمدربة فاطمة علوانى، معرض نتاج ورشة "تبلوهات تطريز يدوى" المدربة رضوى عادل، معرض كتاب لاصدارات الهيئة وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء هاجر أحمد بقصيدة "ولد الهدى"، و"عز بلادى" لعبد الدايم فرح، اكتشاف مواهب من اطفال القرية.

وفى الختام قدم عرض مسرح عرائس "مسرح هناهينو" للفنان هانى فهمى قدم عدة فقرات "بكار، تنمور، شيرك الشرير، بو"، عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطالله قدمت تبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، الزفة النوبية، نبرى اشر، واه نور" .