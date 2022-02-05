اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

السبت، 05 فبراير 2022 03:05 م
توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة" جنود الاحتلال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام فلسطينية: "تسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب إقدام الإدارة على إجراء تغييرات واسعة على نظام "الفورة".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد من سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

وأضاف أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، حيث إن إدارة سجون الاحتلال تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة، والتضييقات بحق الأسرى.

والفورة هي عبارة عن ساحة مستطيلة، غالباً ما تكون أرضيتها حمراء، محاطة بأسوار وألواح معدنيّة، ومغطاة بشبك يقطع الشمس ويحجبها.

تتراوح مساحتها بين 8-20 متراً مربعاً، ويتشاركها ما بين 80-120 أسيراً، يُمارسون فيها حياتهم اليومية ضمن ساعاتٍ مُحدّدةٍ تتراوح من 5 إلى 6 ساعات مُتقطّعة، تُحدّدها إدارة السجون. 

 


سجون الاحتلال

الفورة

نظام الفورة

اسرائيل

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة