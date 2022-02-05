تعرف على قرى تغطيها جامعة القاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة.. أبرزها الصف وأطفيح

كتب محمد صبحى

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات على البرامج التنفيذية المُستقبلية المُقدمة من جامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنوفية، بنها، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، مدينة السادات) لخدمة المجتمع المحلي في المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية وبناء القدرات).

وفيما يلى ينشر اليوم السابع القرى التى تقدم جامعة القاهرة خدماتها بها من حيث تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تنفذ على مدار العام وهى:

- قرى الأخصاص، غمارة الكبرى، القبابات، كفر حليم، أطفيح، الصف، دير الميمون، كفر حلاوة بالجيزة، وحلايب وشلاتين حيث من المقرر أن تغطى قوافل من جامعة القاهرة تلك القرى والمناطق.

ويأتي تنظيم تلك القوافل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمجلس الأعلى للجامعات، بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، وذلك على هامش زيارته لجامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضي.