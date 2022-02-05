اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه

السبت، 05 فبراير 2022 03:00 ص
تعرف على تفاصيل مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت كات بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بعد اقتراب انتهاء تنفيذه وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى: 
 
1- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.
 
2- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.
 
3- المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
 
4- المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".
 
5- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
 
6- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابرا النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
 
7- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
8- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه يونيو المقبل.
 
9- محطات وقطارات هذا الجزء مكيفة.

مترو العتبة ـ الكيت كات

مترو ناصر

متروالزمالك

الخط الثالث للمترو

اخبار عاجلة

المترو

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