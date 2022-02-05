تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال خامس أسبوع فى 2022

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، خامس أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 859.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 849 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 650.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 607.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.9%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 548.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 546.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 338 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 332.1 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 299.8 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11638.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2163.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.12% ليغلق عند مستوى 3193.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.83% ليغلق عند مستوى 13853.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4702.37 نقطة.