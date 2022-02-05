اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تعثر محاولات بوريس جونسون لحشد الدعم مع تزايد عدد النواب الراغبين فى حجب الثقة

السبت، 05 فبراير 2022 10:28 ص
تعثر محاولات بوريس جونسون لحشد الدعم مع تزايد عدد النواب الراغبين فى حجب الثقة بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعثرت محاولات رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لحشد فريقه الكبير المتداعي بعد أن نأى وزير ثانٍ في الحكومة بنفسه فى الوقت الذى دعاه نائبان محافظان آخران إلى الرحيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي محاولة لكسب الدعم ، كتب جونسون إلى النواب واعدًا إياهم بـ "خط مباشر إلى داونينج ستريت" ، لكن تحركه جاء في الوقت الذي اتبع فيه وزير الصحة ساجيد جافيد خطى المستشار ، ريشي سوناك ، في رفض تصريحات جونسون التي ربطت بين ستارمر والفشل في مقاضاة المتهم بالانجذب للأطفال، جيمى سافيل.

وقال وزير الصحة إن ستارمر قام "بعمل جيد" كمدير للنيابات العامة وأنه "يجب احترامه بسبب ذلك". وقال جافيد إنه سعيد بأن جونسون "أوضح" تصريحاته - رغم أن رئيس الوزراء لم يعتذر.

وقال سوناك عن تصريحات جونسون يوم الخميس: "ما كنت لأقولها". أدت محاولة تشويه سمعة ستارمر إلى رحيل منيرة ميرزا ​​، مسئولة السياسة العامة في حكومة جونسون منذ فترة طويلة، يوم الخميس.

في علامة أخرى على تراجع سلطة جونسون ، أكد نائبان آخران أنهما قدما خطابات سحب ثقة من رئيس الوزراء.

ودعا النائب عن نيوكاسل-أندر-لايم ، آرون بيل ، جونسون إلى الاستقالة أولاً ، قائلاً في بيان ظهر يوم الجمعة إن "خيانة الثقة التي تمثلها الأحداث في داونينج ستريت ، والطريقة التي تم التعامل بها معها ، تجعل ] موقفه لا يمكن الدفاع عنه ".

ويُعتقد على نطاق واسع أن عضو البرلمان قدم رسالته بعد أن تحدى رئيس الوزراء في مجلس العموم يوم الاثنين.

 

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حفلات داونينج ستريت

العموم

ساجد جافيد

ريشى سوناك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تهاجم "السياسيين البريطانيين".. وبيسكوف: بوريس جونسون "مرتبك تماما"

الخميس، 03 فبراير 2022 12:49 م

ديلى ميل: شكوك حول مستقبل بوريس جونسون بعد تزايد دعوات النواب لحجب الثقة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:29 م

الرئيس الأوكرانى: بوريس جونسون أكد التزام بريطانيا بسيادة أوكرانيا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 08:00 م

زيادة الضغوط على بوريس جونسون لنشر نتائج التحقيقات الكاملة فى حفلات الإغلاق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:59 م

بوريس جونسون يستلم نسخة منقحة من نتائج التحقيقات حول "حفلات الإغلاق"

الإثنين، 31 يناير 2022 02:22 م

أخطر 48 ساعة فى رئاسة بوريس جونسون للحكومة البريطانية.. توقعات بنشر نتائج تحقيق "حفلات داونيتج ستريت" وحسم مسألة انتهاكها لقيود كورونا.. جارديان: الشرطة تبدأ تحركا جنائيا.. ونواب المحافظين يستعدون لسحب الثقة

الخميس، 27 يناير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة