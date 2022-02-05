تعثر محاولات بوريس جونسون لحشد الدعم مع تزايد عدد النواب الراغبين فى حجب الثقة

كتبت رباب فتحى

تعثرت محاولات رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لحشد فريقه الكبير المتداعي بعد أن نأى وزير ثانٍ في الحكومة بنفسه فى الوقت الذى دعاه نائبان محافظان آخران إلى الرحيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي محاولة لكسب الدعم ، كتب جونسون إلى النواب واعدًا إياهم بـ "خط مباشر إلى داونينج ستريت" ، لكن تحركه جاء في الوقت الذي اتبع فيه وزير الصحة ساجيد جافيد خطى المستشار ، ريشي سوناك ، في رفض تصريحات جونسون التي ربطت بين ستارمر والفشل في مقاضاة المتهم بالانجذب للأطفال، جيمى سافيل.

وقال وزير الصحة إن ستارمر قام "بعمل جيد" كمدير للنيابات العامة وأنه "يجب احترامه بسبب ذلك". وقال جافيد إنه سعيد بأن جونسون "أوضح" تصريحاته - رغم أن رئيس الوزراء لم يعتذر.

وقال سوناك عن تصريحات جونسون يوم الخميس: "ما كنت لأقولها". أدت محاولة تشويه سمعة ستارمر إلى رحيل منيرة ميرزا ​​، مسئولة السياسة العامة في حكومة جونسون منذ فترة طويلة، يوم الخميس.

في علامة أخرى على تراجع سلطة جونسون ، أكد نائبان آخران أنهما قدما خطابات سحب ثقة من رئيس الوزراء.

ودعا النائب عن نيوكاسل-أندر-لايم ، آرون بيل ، جونسون إلى الاستقالة أولاً ، قائلاً في بيان ظهر يوم الجمعة إن "خيانة الثقة التي تمثلها الأحداث في داونينج ستريت ، والطريقة التي تم التعامل بها معها ، تجعل ] موقفه لا يمكن الدفاع عنه ".

ويُعتقد على نطاق واسع أن عضو البرلمان قدم رسالته بعد أن تحدى رئيس الوزراء في مجلس العموم يوم الاثنين.