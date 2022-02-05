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تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين لجلسة 12 فبراير

السبت، 05 فبراير 2022 10:32 ص
تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين لجلسة 12 فبراير رشوان توفيق
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 12 فبراير للمرافعة.

وحضر الفنان رشوان توفيق بصحبة ابنتيه لأول مرة إلى المحكمة، وحضروا جلسة التحقيق الخاصة بالقضية.

وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

 

 


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