برنامج "مشروعك" نفذ 16 مشروعا بتمويل 3.5 مليون جنيه بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2022 في تنفيذ 16 مشروعا بتمويل 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتوفير 37 فرصة عمل بنطاق المحافظة، مؤكدا على أهمية برنامج "مشروعك" والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة، موجها بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وذلك للاستفادة من مزايا البرنامج، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات .

وأكد محافظ المنوفية، أن برنامج "مشروعك"، عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأوضحت مدير برنامج "مشروعك"، بالديوان العام أن البرنامج يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، مشيرة إلى قيام البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب في جميع المشروعات، وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة ومرور ميداني لكافة المشروعات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من المشروع.