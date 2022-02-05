بدء إنشاء "بيارات" لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض قرى الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، البدء في إنشاء 3 بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية بني منين وبيارة بقرية الزاوية الخضراء.

وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أن الثلاث بيارات ضمن إجمالي 15 بيارة سيجرى إنشاؤها تباعا بقرى المركز، كأحد الحلول الفنية العاجلة والبدائل المناسبة التي تنفذها الوحدة ضمن مشروعات الخطة لمواجهة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض القرى، وذلك بالتوازي مع استمرار كسح المياه بسيارات ومعدات الوحدة المحلية وشركة المياه.

وأضاف رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.