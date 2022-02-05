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بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس اليوم وتستمر حتى 17 فبراير الجارى

السبت، 05 فبراير 2022 10:10 ص
بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس اليوم وتستمر حتى 17 فبراير الجارى طلاب المدارس - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأت اليوم السبت 5 فبراير الجارى إجازة نصف العام لطلاب المدارس، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

التربية والتعليم

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام

اخبار مصر

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