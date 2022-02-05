انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية لمنطقة الأقصر الأزهرية اليوم

الأقصر - أحمد مرعى

تنطلق فعاليات التصفيات النهائية للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضى لطلاب الأزهر الشريف "بنين - فتيات"، صباح اليوم السبت، حيث يتنافس بقطاع الأقصر 450 طالبا وطالبة فى هذه البطولات "كرة يد – كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم"، وتقام البطولات فى الصالة المغطاة بمدينة طيبة وملاعب معهد إيجوث للسياحة والفنادق بمدينة الأقصر.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إن البطولات تستهدف تأهيل طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية للحصول على الحافز الرياضي، ويأتى هذا حرصاً من قيادات الأزهر الشريف على الارتقاء والاهتمام بالطلاب من جميع النواحى العلمية والرياضية.

وأكدت الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، أن الفعاليات ستبدأ باستقبال وتسكين الطلاب المشاركين على مستوى القطاع، والاجتماع التحضيرى لإلقاء تعليمات البطولة للطلاب المشاركين والمشرفين المرافقين، وذلك فى اليوم الأول، وتكون المنافسات بين المناطق المشاركة فى اليوم الثاني؛ علماً بأن التصفيات ستكون على مستوى أربع قطاعات خلال نفس الفترة على حسب التوزيع الجغرافى وهى كالتالى "قطاع الإسكندرية – قطاع بورسعيد – قطاع الأقصر – قطاع بنى سويف"، وذلك بإجمالى 24 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تصعيد أفضل منطقتين على مستوى كل قطاع للتصفيات النهائية المركزية.

وتقام هذه البطولة تحت رعاية فضيلة وكيل الأزهر الشريف وبتوجيه من الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية وتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية، وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات.