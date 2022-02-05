انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري

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انطلقت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري(الغرفة الثانية للبرلمان ) اليوم السبت عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها 58 ولاية.

كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أعلنت تسجيل 475 مترشحا لاختيار68 عضوا جديدا في هذه الانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون.

وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي أكثر من 27 ألف ناخب.

وكان الرئيس الجزائري استدعى في 22 ديسمبر الماضي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام الدستور الجزائري.