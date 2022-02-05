اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 03:47 م
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انتهاء أعمال إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب بمدينة القنايات بالشرقية

السبت، 05 فبراير 2022 02:20 م
انتهاء أعمال إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب بمدينة القنايات بالشرقية إنتهاء أعمال إصلاح إنفجار ماسورة مياه الشرب بشارع البحر
الشرقية - إيمان مهنى

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إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس ماجي وديع رئيس مدينة القنايات على الإنتهاء من أعمال إصلاح  إنفجار خط مياه الشرب بشارع البحر المردوم  بجوار الموقف والتي أدت إلى غرق الشارع بالمياه.
 
ومن جانبه أوضح رئيس المدينة، أنه تم الإنتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه الشرب بشارع البحر المردوم  بجوار الموقف وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم ردم الحفر نتيجه أعمال الإصلاح لخط المياه وتسوية الشارع ورد الشئ لأصله فضلاً عن شفط المياه المتراكمة بالشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
يذكر أنه فور تلقي رئاسة مدينة القنايات بلاغاً يفيد بوجود كسر في ماسوره مياه الشرب الرئيسية بالبحر المردوم بجوار الموقف، تم الدفع بسيارات رئاسة المدينة والعمال والفنيين والمهندسين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح ماسورة المياه بأسرع وقت وشفط المياه المتراكمة بالشارع وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. 
 
 

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