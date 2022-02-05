اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. بدء مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019

السبت، 05 فبراير 2022 02:30 ص
اليوم.. بدء مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019 النيابة الإدارية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم السبت، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019.

وكانت النيابة الإدارية، أكدت في بيانها الصادر، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس - شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

 

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي:

 

-التاكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

-التاكيد علي حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

-التاكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.


النيابة الإدارية

موعد مقابلات

معاون نيابة

مقر الهيئة

دفعة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تبدأ غدا مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" دفعة 2019

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:12 ص

تعليمات حضور مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" بالنيابة الإدارية دفعة 2019

الإثنين، 31 يناير 2022 02:08 م

وظائف قضائية.. لأول مرة مجلس الدولة يعلن قبول دفعة جديدة تضم إناثا منذ 76 عاما تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.. النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة.. وقضايا الدولة تبدأ تسلم الملفات

السبت، 29 يناير 2022 07:13 م

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2019

السبت، 29 يناير 2022 02:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة