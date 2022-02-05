اليوم السابع
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الهيئة القومية للتأمين تتيح خدمة الاستعلام عن "زيادات المعاش" إلكترونيًا

السبت، 05 فبراير 2022 02:00 ص
الهيئة القومية للتأمين تتيح خدمة الاستعلام عن "زيادات المعاش" إلكترونيًا صرف المعاشات ـ أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات الكترونيا من خلال موقع الهيئة  حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش.

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية تطورات زيادة المعاش في نقاط محددة .

يتم الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

الدخول على خدمة " الخدمات التأمينية "

الدخول على خدمة استعراض تطور زيادة المعاش

ثم الدخول على الخدمة بعد التسجيل كمستخدم

 

 


التأمينات

مراحل زيادة المعاشات

المعاشات

زيادة المعاشات

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