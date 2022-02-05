النيابة تتحفظ على فوراغ طلقات وسلاح "مذبحة الزمالك"

كتب سليم علي

أجرت جهات التحقيق معاينة لمكان واقعة قيام شاب بقتل زوجته وشقيقته وزوجها، وإطلاق الرصاص على نفسه وإصابة والدة زوجته بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك.

وتحفظت النيابة على السلاح الناري المستخدم فى تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وإرسالها للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل لاستكمال التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى، الذين انتابتهم حالة من الزعر جراء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

و الضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وأوضح شاهد عيان: هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.