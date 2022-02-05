الموقع الإلكتروني لجامعة سوهاج يقفز 228 مركزا فى تصنيف ويباماتركس العالمى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن تحقيق الموقع الالكترونى للجامعة ترتيبا متقدما بين الجامعات العالمية العربية منها والافريقية، وذلك وفقا لتصنيف ويباماتركس الاسبانى والذى يهتم بالمواقع الإلكترونية للجامعات ومؤسسات التعليم، مقارنة بنفس ذات التصنيف من شهر يوليو 2021، حيث قفزت الجامعة 228 مركز بنسبة 7.21%، واحتلت المرتبة 108 إفريقيا بعد تقدمها فى التصنيف 33 مركز، وتقدمت 24 مركزا واصبحت 121 على مستوى الوطن العربى صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حشمت مدير مركز المعلومات، أن الجامعة أصبحت فى المركز 49 على مستوى جامعات شمال أفريقيا، والمركز 283 على مستوى الشرق الأوسط وذلك وفقا لمؤشر ويب ماتريكس العالمى إصدار يناير 2022، مشيرا إلى أن هذا التقدم بمثابة مؤشر جيد يعكس مستوى تقدم الجامعة فى تقديم خدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

والجدير بالذكر بأن مؤسسة ويب ميتريكس الإسبانية تعلن تقييمها لأكثر من 22 ألف جامعة ومؤسسة للتعليم العالى حول العالم كل ستة أشهر، ويعتمد التقييم على أربعة معايير مهنية :-

1- معيار الحجم (size): وهو عدد صفحات موقع الجامعة الالكترونى التى يتم تداولها عبر محركات البحث الأربعة وهى (Google, Yahoo, Live Search, Exalead).

2- معيار الرؤية (visibility): ويقصد به عدد الروابط الخارجية (ومنها البحوث العلمية) التى لها رابط على موقع الجامعة ويتم الحصول على هذه المعلومات من محركات البحث (Yahoo Search, Live Search, Exalead).

3- معيار الملفات الغنية (rich files): حيث يتم حساب عدد الملفات "الالكترونية" بأنواعها المختلفة والتى وتنتمى لموقع الجامعة عبر محرك البحث Google.

4- معيار الأبحاث (scholar): حيث يتم حساب عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة والتى يأخذها من Google Scholar