اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية: من مصلحة روسيا إعادة بناء الثقة فى العلاقات مع أوروبا

السبت، 05 فبراير 2022 07:00 ص
المفوضية الأوروبية: من مصلحة روسيا إعادة بناء الثقة فى العلاقات مع أوروبا أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن من مصلحة روسيا أن تعيد بناء الثقة في علاقتها مع أوروبا.
 
وأوضحت فون دير لاين في عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاقتصاد الروسي يعتمد على بُعد واحد، فإن ثلثي عائدات روسيا تأتي من بيع الغاز والنفط وثلثي تلك المنتجات تأتي إلى أوروبا، ونرى حاليا العديد من الموردين الآخرين الذين يريدون ملئ مكان روسيا، ولذلك فإن من مصلحة روسيا أن تعيد بناء الثقة في علاقتها مع أوروبا.
 
وأكدت أن الوضع خطير للغاية فيما يخص العلاقات مع روسيا، معربة عن تمنيها في الوصول إلى حل دبلوماسي، وكذلك الاستعداد حال فشل السبيل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أي تصعيد عسكري إضافي من جانب روسيا ستكون له عواقب وخيمة.
 
وأضافت "من الواضح تمامًا أن روسيا تمارس ضغوطا عسكرية على أوكرانيا وتستخدم ورقة إمدادات الغاز للضغط علينا"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أولى اهتماما بإعداد عقوبات اقتصادية ومالية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد، مؤكدة أن بروكسل أعدت مجموعة قوية من العقوبات، تتراوح من تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي، إلى ضوابط تصدير السلع التقنية، ما سيجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة.
 
وخلصت إلى القول إنه على مدار العقد الماضي طورنا بشكل مستمر تضامنا في مجال الطاقة في أوروبا بإنشاء شبكة موسعة من الأنابيب. 

أورسولا فون دير لاين

أوروبا

المفوضية الأوروبية

روسيا

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