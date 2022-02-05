اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يناشد الركاب عدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا

السبت، 05 فبراير 2022 02:00 م
المترو يناشد الركاب عدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا المترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت شركة المترو مناشدتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات، وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيه.
 
وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.
 
 
 

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تنجح فى توفير تمويلات تنموية بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز استدامة البنية التحتية لقطاع النقل خلال عام.. 440 مليون دولار من البنك الدولى.. البنك الأوروبي يسهم فى تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق ومترو أبو قير

الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:00 م

تسهيلات لانتقال ذوى الاحتياجات الخاصة بخطوط المترو

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:00 م

بروتوكول لإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ذوى الإعاقة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 09:44 ص

المترو: لا أعطال بحركة الخط الثانى.. وزحام محطة فيصل بسبب تأخر تقاطر أحد القطارات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:48 م

المترو يعلن انتظام حركة القطارات ويرفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار

الإثنين، 31 يناير 2022 11:57 ص

مصر تبدأ خطوات عملية لإنشاء أول مصنع لتصنيع عربات القطارات والمترو.."النقل" تتفق مع كوريا على تصنيع 40 قطارا لصالح الخطين الأول والثانى للمترو.. وتصنيعها بالشراكة مع "هونداى روتم" بتكلفة 560 مليون دولار

الأحد، 30 يناير 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة